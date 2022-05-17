Песков объявил США враждебным России государством

Пресс-секретарь Путина Песков назвал США враждебным России государством

США стали враждебным России государством. Об этом на марафоне «Новые горизонты» заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

По его словам, недружественные страны пора уже назвать враждебными. «Да, мы по-прежнему мягко называем их недружественными государствами. А я бы сказал, что это уже враждебные государства, потому что то, что они делают — это война», — сказал Песков.

В ходе выступления Песков также отметил, что государство теряет свой суверенитет, если не проявляет принципиальность в отстаивании своих интересов.

В марте правительство России подписало распоряжение с перечнем государств, чьи недружественные действия направлены против страны, ее компаний и граждан. Утвержденный список возглавляют США, Канада и страны Евросоюза, а также Великобритания с ее территориями.