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В Кремле назвали условие для потери государством суверенитета

Песков заявил, что государство теряет суверенитет, если не отстаивает свои интересы

Фото: Evgenia Novozhenina / Reuters

Государство теряет свой суверенитет, если не проявляет принципиальность в отстаивании своих интересов. Такое условие потери независимости назвал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков на просветительском марафоне «Новые горизонты» общества «Знание», прямая трансляция которого ведется в группе организации во «ВКонтакте».

По его словам, на протяжении как минимум двух десятилетий Россия развивалась, пыталась преодолеть кризисы и использовала их для обновления и улучшения. Как и у отдельного человека, у государства есть свои интересы, подчеркнул Песков.

«И если государство не проявляет настойчивость, если государство не проявляет принципиальность по главным вопросам существования, это государство теряет свою независимость, суверенность, суверенитет, способность самостоятельно мыслить, принимать решения, идти в ту сторону, куда оно хочет», — сказал пресс-секретарь президента.

Ранее в Госдуме заявили о возвращении Россией суверенитета. По словам спикера нижней палаты парламента Вячеслава Володина, страна взяла курс на построение независимости, утерянной в конце 80-х годов, когда руководство КПСС было «зазомбировано США».

12 мая президент России Владимир Путин выразил уверенность в том, что общими усилиями суверенитет Луганской народной республики и ее территориальную целостность удастся отстоять. Государственный праздник независимости республики жители ЛНР встречают в непростых условиях и с оружием в руках, подчеркнул глава государства.

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Анастасия Шейкина
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