Певица Asti ответила на обвинение Крапивиной в копировании Лободы
Певица Asti (настоящее имя — Анна Дзюба) ответила на обвинения музыкального продюсера Нателлы Крапивиной в копировании образа Светланы Лободы. Своим мнением артистка поделилась с «Лентой.ру».
31-летняя певица заявила, что читала высказывания Крапивиной и что ей польстило сравнение с такой звездой, как Лобода.
«Да, мне уже показали комментарии команды Светланы Лободы. Мне очень лестно, что меня сравнивают с такой красивой и сексуальной женщиной, но я не думала, что белый цвет волос запатентован», — заявила артистка.
Ранее Asti появилась на музыкальной премии «ЖАРА Music Awards» вместе с Филиппом Киркоровым, после чего Крапивина опубликовала фото исполнительницы в соцсетях, назвав артистку «слегка располневшей» копией Лободы. «На секунду подумала, что это Лобода, ан нет! Это украинская певица Анна Asti отлично вжилась в ее образ. Света, тебя клонировали!» — написала Крапивина.