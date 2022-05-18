Продюсер Крапивина обвинила певицу Asti в копировании Лободы

Продюсер Нателла Крапивина обвинила певицу Asti в копировании Светланы Лободы

Украинский продюсер, клипмейкер и режиссер Нателла Крапивина обвинила певицу Asti в копировании исполнительницы Светланы Лободы, а также прошлась по внешности артистки. Об этом она сообщила в своем Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России).

Недавно состоялась музыкальная премия «ЖАРА Music Awards», собравшая в концертном зале огромное количество российских звезд. 31-летняя певица Asti (настоящее имя — Анна Дзюба) вышла на красную дорожку под руку с 55-летним поп-исполнителем Филиппом Киркоровым.

На внешний вид артистки обратила внимание Нателла Крапивина, которая обвинила Asti в заимствовании образа у украинской певицы Светланы Лободы, с которой музыкальный продюсер сотрудничала долгое время.

«На секунду подумала, что это Лобода, ан нет! Это украинская певица Анна Asti отлично вжилась в ее образ. Света, тебя клонировали!», — написала Крапивина, опубликовав фото Анны Дзюбы со сцены и отметив аккаунт Лободы.

Помимо этого, Крапивина опубликовала кадр, на котором Asti позирует с Филиппом Киркоровым. «Слегка располневшая «Лобода» на фото с таинственным незнакомцем», — саркастично подписала снимок музыкальный продюсер.

В июне прошлого года Крапивина вступила в открытый конфликт с Киркоровым, обвинив его в пропаганде «моральных уродов». Такая реакция продюсера последовала после появления ппевца на премии «МУЗ-ТВ» под руку с рэпером Давидом Манукяном. После громкого скандала с Киркоровым, Крапивина заявила, что перестает сотрудничать со Светланой Лободой.