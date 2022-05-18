Невеста обиделась на жениха за долгие танцы и решила выйти замуж за другого

India: невеста решила выйти замуж за другого мужчину из-за опоздавшего жениха

Невеста из индийского округа Чуру, штат Раджастан, разозлилась на опоздавшего из-за танцев жениха и решила выйти замуж за другого. Об этом сообщает India.com.

Жених по имени Сунил вместе с родственниками приехал в деревню, где жила его невеста. Перед свадьбой мужчина напился с друзьями и слишком долго танцевал под музыку, которую играл диджей. В результате бракосочетание задержалось на несколько часов.

Затянувшееся ожидание оскорбило семью невесты, а она сама обиделась и отменила свадьбу. Когда жених и его родственники наконец приехали на место проведения торжества, они обнаружили, что девушка уже решила выйти замуж за другого.

На следующий день униженная семья жениха отправилась в полицию и подала жалобу на семью невесты.

Семья невесты заявила, что, поскольку жених и его родственники так безответственно отнеслись к свадьбе, они опасаются, что такое поведение продолжится и в дальнейшем. Пообщавшись с полицией, обе семьи решили отменить свадьбу и закрепить это решение соглашением в письменной форме.

Ранее сообщалось, что в индийском городе Аурайя, штат Уттар-Прадеш, невеста разозлилась на поведение жениха во время свадебной церемонии и отказалась выходить за него замуж в последний момент. По данным очевидцев, в день свадьбы мужчина бросил гирлянду на пол, и этот поступок одновременно обидел и разозлил его возлюбленную.

