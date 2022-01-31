Невеста отказалась выходить замуж в день свадьбы из-за поведения жениха

В индийском городе Аурайя, штат Уттар-Прадеш, невеста разозлилась на поведение жениха во время свадебной церемонии и отказалась выходить за него замуж в последний момент. Об этом сообщает News 18.

В Индии есть традиция, согласно которой жених и невеста надевают на шею гирлянды из цветов, а после обмениваются ими, что означает принятие ими друг друга как мужа и жены.

По данным очевидцев, в день свадьбы в Аурайе мужчина бросил гирлянду на пол, и этот поступок одновременно обидел и разозлил его возлюбленную. Девушка сразу же заявила, что отменяет церемонию. Родные невесты пытались уговорить ее изменить решение, но она была непреклонна.

Ранее сообщалось, что в индийском городе Панрути, штат Мадрас, невеста бросила жениха за день до свадьбы и вышла замуж за другого. По данным родственников девушки, жених дал ей пощечину.