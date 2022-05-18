В Дубае резко подорожало элитное жилье

К концу первого квартала 2022 года элитное жилье в Дубае подорожало почти на 60 процентов

К концу первого квартала 2022 года стоимость элитного жилья в Дубае выросла почти на 60 процентов. О резком подорожании подобной недвижимости говорится в исследовании консалтинговой компании Knight Frank, которое есть в распоряжении «Ленты.ру».

Динамика изменения стоимости элитного жилья достигла 58,9 процента. Цены на премиальное жилье отличаются в зависимости от районов — в Палм-Джумейре они выросли в среднем на 76 процентов в сравнении с периодом начала пандемии коронавируса. В районах Дубай Марина и Даунтаун Дубай динамика составила 22,7 процента и 11,2 процента соответственно.

Средняя стоимость недвижимости в Дубае выросла на 11,3 процента. Увеличение стало самым динамичным впервые с 2015 года. На данный момент в среднем жилая недвижимость в эмирате стоит на 26,6 процента ниже последнего рыночного максимума. Эксперты компании прогнозируют, что в 2022 году из-за дефицита предложений цены в премиальном сегменте вырастут.

В марте стало известно, что россияне начали активнее покупать жилье в Дубае — количество сделок с недвижимостью увеличилось в четыре раза за две недели. Особенной популярностью начали пользоваться объекты стоимостью от 250 до 500 тысяч долларов.