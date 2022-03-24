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Россияне бросились скупать жилье в Дубае

Количество сделок россиян с недвижимостью в Дубае увеличилось в четыре раза за две недели

Фото: Shutterstock

Россияне бросились скупать жилье в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) — количество сделок с недвижимостью в Дубае увеличилось в четыре раза за две недели. Об этом сообщает агентство недвижимости Metropolitan Premium Properties, слова представителей приводит «Интерфакс».

Отмечается, что наибольшая активность замечена в сегменте недвижимости стоимостью от 250 до 500 тысяч долларов. Спрос вырос на покупку и краткосрочную аренду, в том числе покупатели проявляют интерес к элитному жилью. В агентстве уточнили, что граждане России рассматривают зарубежную недвижимость как в качестве инвестиционного актива, так и для личных целей.

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Согласно данным компании, потенциальная доходность недвижимости в среднем составляет пять-шесть процентов. Примечательно, что многие объекты покупают на этапе закрытых продаж — в особенности это касается эксклюзивных вилл и пентхаусов, цена которых варьируется от 1,5 до 80 миллионов долларов.

Ранее российский дизайнер пожаловался на стоимость жилья в Дубае. Совладелица бренда Ellada&Kate Эллада Гасанова рассказала о поиске недвижимости в ОАЭ. По ее словам, подходящий объект тяжело найти из-за высокого спроса — по той же причине цены на жилье существенно выросли.

Александра Качан
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