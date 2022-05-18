Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
Наука и техника

Во Франции обнаружен крупный некрополь с кладом

INRAP: во Франции найден крупный некрополь с кладом

Фото: Emmanuelle Collado / Inrap

Французские исследователи обнаружили в Нормандии, в коммуне Бленвиль-сюр-Орн, крупный некрополь с кладом и остатками сельскохозяйственного поселения эпохи железного века (VI век до нашей эры — I век нашей эры). Об этом сообщается на сайте Национального института охранных археологических исследований (INRAP).

В ходе раскопок археологам удалось найти 250 фрагментов металлических изделий, часть из них была предназначена для сельского хозяйства, часть — для бытовых нужд (ножи, элемент для котла). Кроме того, были найдены и украшения: браслеты, пряжки. Также ученые смогли обнаружить клад, который состоял из 29 слитков в виде стержней из золота, серебра и меди. Большая часть археологических находок была сделана при раскопках примыкающего к поселению кладбища. На данный момент исследование некрополя не закончено, однако, по мнению специалистов, это одно из крупнейших подобного рода кладбищ недалеко от Кана.

Материалы по теме:
Вон отсюда! Опровергнута главная теория происхождения человека
Вон отсюда!Опровергнута главная теория происхождения человека
17 апреля 2017
Тайна из грязи Ученые разгадали величайший секрет древних обитателей Сибири
Тайна из грязиУченые разгадали величайший секрет древних обитателей Сибири
1 февраля 2019

Ранее британские археологи из Университета Йорка и Даремского университета выявили, что древние наскальные рисунки на самом деле создавались людьми при свете искусственно разведенного огня, например костров.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Елена Апазиди
Обсудить
Последние новости
Турция заблокировала начало переговоров в НАТО о вступлении Швеции и Финляндии
Тысячи москвичей открыли для себя новый способ проверки здоровья
Российские пивовары попросили о помощи
Захарова заявила об отсутствии российских подразделений в Херсоне
В Подмосковье подростка с ДЦП нашли мертвым в захламленной квартире
Перечислены преимущества российской системы С-500
В Москве захотели изменить адрес посольства США
Политолог оценил будущее ЛДПР после выбора нового лидера фракции в Госдуме
Российская фигуристка решила возобновить карьеру и выступать за Канаду
Раскрыта стоимость недвижимости Решетовой в Дубае
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.