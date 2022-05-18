Россиянам рассказали о бюджетных способах добраться до Грузии

TourDom: стоимость билета на автобус Москва — Тбилиси составляет около 6-7 тысяч рублей

После снятия 17 мая коронавирусных ограничений на пересечение сухопутной границы с Грузией у российских туристов появились более бюджетные способы добраться на курорты кавказской страны. О них рассказали специалисты портала TourDom.ru.

По мнению специалистов, после открытия сухопутных границ в Грузию хлынет поток российских автотуристов, а также увеличится интенсивность автобусного сообщения (так, будут запущены рейсы из Ставрополя и Краснодара) и появится больше вариантов проезда на частных маршрутках и такси. Сообщается, что стоимость билета на автобус Москва — Тбилиси составляет около 6-7 тысяч рублей.

Кроме того, туристы могут отправиться в Грузию на микроавтобусах из Минеральных Вод и Владикавказа — рейсы отправляются в Тбилиси ежедневно, время в пути составляет около четырех часов.

Отмечалось, что ранее въезд в Грузию через сухопутную границу с Россией разрешался только в том случае, если целью поездки являлись обучение, работа, лечение или другие веские причины. В основном путешественники добирались авиатранспортом с пересадками через Минск, Стамбул или Ереван — минимальная стоимость билетов начиналась от 15 тысяч рублей в одну сторону.

Ранее в мае национальная администрация туризма грузинского министерства экономики зафиксировала, что за первые четыре месяца текущего года страну посетили более 105 тысяч россиян, что в шесть раз больше, чем за аналогичный период прошлого года.