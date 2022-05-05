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Россияне массово устремились на отдых в соседнюю страну

Национальная администрация туризма Грузии: турпоток из России увеличился в шесть раз

Фото: Tomáš Malík / Unsplash

Отечественные туристы массово устремились на отдых в Грузию — с января по апрель 2022 года зафиксировано многократное увеличение въезжающих из России в соседнюю зарубежную страну. Об этом сообщает ТАСС.

Так, национальная администрация туризма грузинского министерства экономики опубликовала данные, согласно которым за первые четыре месяца текущего года страну посетили более 105 тысяч россиян, что в шесть раз больше, чем за аналогичный период прошлого года (более 18 тысяч).

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В ведомстве отметили, что по турпотоку Россия занимает второе место. На первом месте среди стран, откуда чаще всего приезжают в Грузию, находится Турция — ее граждане совершили около 140 тысяч поездок, третью строчку заняла Армения, откуда на отдых приехали более 91 тысячи путешественников.

Ранее, в апреле, россиянам рассказали об особенностях организации зарубежных туров, целью которых является оформление банковских карт платежных систем Visa и Mastercard, и назвали самую выгодную страну для их оформления. Так, легче всего открыть карты в Узбекистане, Киргизии и Грузии.

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Валентина Процкова
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