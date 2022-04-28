Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
Путешествия

Россиянам назвали самую выгодную страну для оформления карт Visa и Mastercard

«Ъ»: россиянам легче всего открыть банковскую карту Visa или Mastercard в Узбекистане

Фото: Aleksander Polyakov / Globallookpress.com

Российским туристам рассказали об особенностях организации зарубежных туров, целью которых является оформление банковских карт платежных систем Visa и Mastercard, и назвали самую выгодную страну для их оформления. Об этом пишет «Коммерсант».

Легче всего открыть карту в Узбекистане, где для ее получения соотечественникам необходим загранпаспорт, сим-карта местного оператора связи и временная регистрация, которую можно оформить в гостинице. Преимуществами оформления карты в республике являются скорость изготовления (день в день) и готовность узбекских банков работать с русскоязычными клиентами: на русском языке сайт, служба поддержки, мобильный банк и документы при оформлении тоже на русском языке.

В Киргизии российским туристам для получения карты также достаточно загранпаспорта и талона о временной регистрации. Как и в Узбекистане, там есть русскоязычные службы поддержки, однако изготовление карты происходит дольше — от двух до 14 дней.

Материалы по теме:
Из-за санкций россиянам стало гораздо сложнее путешествовать. Куда теперь могут поехать туристы и что им нужно учесть?
Из-за санкций россиянам стало гораздо сложнее путешествовать.Куда теперь могут поехать туристы и что им нужно учесть?
12 марта 2022
Тур а-ля карт. В России резко вырос спрос на заграничные туры за банковскими картами. Где получить их выгоднее всего?
Тур а-ля карт.В России резко вырос спрос на заграничные туры за банковскими картами. Где получить их выгоднее всего?
9 апреля 2022

Сложнее оформить карты западных платежных систем в Казахстане и Таджикистане — для открытия счета помимо паспорта и временной регистрации необходимо регистрационное свидетельство налогоплательщика (ИИН), которое нужно получить в местных налоговых органах. Однако у путешественников есть возможность получить карты через посреднические компании, предлагающие дистанционное оформление.

«Впрочем, у подобного способа есть очевидные минусы — предоставление ваших паспортных данных третьему лицу и меняющиеся правила игры в стране по получению карт иностранцами», — пишут авторы материала.

Кроме того, обозреватели «Ъ» рассказали, что получить карту и открыть счет можно в Белоруссии, Грузии, Молдавии и Азербайджане, однако нюансов будет больше. Так, в Азербайджане карты иностранцам выдают только при личном визите и оформленном заранее разрешении на временное проживание, которое выдается не всем.

В Грузии карты получаются лично, при этом у туристов нет возможности открыть рублевый счет, из-за чего могут возникнуть проблемы с пополнением. В Молдавии без вида на жительство или официального трудоустройства также невозможно открыть счет, а оформляя карту в Белоруссии «нет уверенности, что банк не попадет под санкции».

Ранее эксперты туристической отрасли раскрыли россиянам оптимальную стоимость зарубежных туров за картами Visa и Mastercard. Так, наиболее привлекательные по цене варианты поездок в апреле предлагает туроператор BSI Group — трехдневная путевка в Узбекистан для одного туриста обойдется в 17 тысяч рублей без учета дороги. 

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Валентина Процкова
Обсудить
Последние новости
Бывший глава ДНР назвал цель перехода Херсонской области на рубли
Депутаты подготовили проект «шашлычной амнистии»
Четверо россиян арестованы по делу о подрыве петарды в подъезде дома Петербурга
Тайсон Фьюри подтвердил завершение карьеры
Во Владивостоке покажут модернизированный Т-80 на День Победы
Россиян предупредили о неочевидной опасности кондиционеров
Десятую часть бюджетных мест в вузах захотели отдать детям ветеранов
Парикмахеры назвали способы восстановления волос после осветления
Соловьев рассорился с пожелавшим ему следить за языком губернатором Куйвашевым
Россиянам назвали самую выгодную страну для оформления карт Visa и Mastercard
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.