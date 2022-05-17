Россия откроет наземную границу с Грузией и разрешит въезд гражданам Армении и Киргизии

Россия откроет наземную границу с Грузией, а также разрешит въезд гражданам Армении и Киргизии из третьих стран. Такая информация появилась на официальном портале правовой информации.

Как следует из пункта 14 распоряжения №763-р, ограничения не будут применяться в отношении россиян, которые собираются выехать из страны в Абхазию, Южную Осетию, Монголию, Казахстан, Китай, ДНР, ЛНР и Грузию.

Ранее в мае сообщалось о повышенном спросе среди россиян на поездки в Грузию. Так, с января по апрель 2022 года зафиксировано многократное увеличение въезжающих из России в кавказскую республику.