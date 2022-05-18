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В МВД прокомментировали утечку данных россиян из баз ГИБДД

В МВД опровергли утечку персональных данных из информационных ресурсов ведомства

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

В МВД опровергли утечку персональных данных из информационных ресурсов ведомства. Сообщение об этом появилось на официальном ресурсе пресс-службы Министерства внутренних дел России, специалисты которой прокомментировали появившиеся сведения о появлении в открытом доступе сведений из баз ГИБДД.

«Сегодня в некоторых средствах массовой информации появились публикации о якобы попавших в открытый доступ персональных данных граждан из информационных ресурсов МВД России, в частности федеральной информационной системы ГИБДД. В данном случае опубликованная информация по результатам проведенной проверки не находит своего подтверждения», — сказано в заявлении ведомства.

При этом в МВД уточнили, что специалисты ведомства регулярно проводят тестирование своих информационных систем на наличие возможных уязвимостей. По словам представителей ведомства, все эти системы продолжают работать в штатном режиме.

Ранее на сайте с утечкой данных «Яндекс.Еды» появилась информация из баз ГИБДД и СДЭК. Сайт пополнился в том числе такими данными о пользователях как модель, государственный и VIN-номер автомобиля, место работы, имя в СДЭК, имя в Wildberries, интернет-тариф у оператора «Билайн», адрес электронной почты, аккаунт в соцсетях «ВКонтакте».

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Артур Галеев
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