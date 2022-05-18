На сайте с утечкой из «Яндекс.Еды» появились новые данные о пользователях

На сайте с утечкой данных «Яндекс.Еды» появилась информация из баз ГИБДД и СДЭК

В сети появилась новая версия сайта с размещенными на карте данными пользователей сервиса «Яндекс.Еда», которая была дополнена информацией из баз ГИБДД, онлайн-магазина Wildberries, службы доставки СДЭК и других источников. Представители «Яндекс.Еды» в разговоре с Forbes прокомментировали обновление ресурса с утечкой.

Создатели сайта заявили в обращении, опубликованном на портале, что запустили новую версию ресурса, так как «увидели, насколько не ценится конфиденциальность». «Суд оштрафовал "Яндекс.Еду" на 60 тысяч рублей за утечку данных клиентов, то есть наши адреса доставки и личные данные стоят 0.009 рубля за пользователя (6 397 035 пользователей)», — говорится в сообщении.

Сайт пополнился такими данными о пользователях как модель, государственный и VIN-номер автомобиля, место работы, имя в СДЭК, имя в Wildberries, интернет-тариф у оператора «Билайн», адрес электронной почты, аккаунт в соцсетях «ВКонтакте» и Facebook (запрещенная в России соцсеть, принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) и так далее. На ресурсе также существует поиск по фамилии или номеру телефона человека и перечень данных публичных личностей, включая, в частности, журналистку Ксению Собчак, телеведущих Дану Борисову и Михаила Шаца.

Представитель «Яндекс.Еды» заявил Forbes, что новых инцидентов с личными данными юзеров сервис не фиксировал. «Мы предпринимаем все возможное, чтобы минимизировать распространение информации злоумышленниками — добиваемся блокировки и разделегирования ресурсов, на которых появляется база», — сказал собеседник издания. Он также отметил, что компания работает над общим усилением информационной безопасности «над инструментами, которые дадут пользователям возможность видеть, какие данные хранятся в системе, и удалять их по своему желанию».

Представитель Wildberries также сообщил, что утечек данных пользователей онлайн-магазина не было. «Данные пользователей Wildberries в сохранности, беспокоиться не о чем», — заявил он.

Ранее стало известно, что Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту утечки данных клиентов «Яндекс.Еды». Об этом сообщил депутат Госдумы Михаил Романов. Перед этим суд оштрафовал сервис на 60 тысяч рублей из-за утечки.

«Яндекс.Еда» сообщила об утечке данных клиентов 1 марта. Компания рассказала, что инцидент произошел «в результате недобросовестных действий одного из сотрудников». Представители сервиса заверили, что ужесточили подход к хранению личной информации юзеров, а также заявили, что в отношении виновного предприняты установленные законом меры. После этого, в конце марта, в сети появился сайт, на котором данные были визуализированы в виде карты.