Возбуждено уголовное дело по факту утечки данных пользователей «Яндекс.Еды»

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту утечки данных клиентов «Яндекс.Еды»

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту утечки данных пользователей «Яндекс.Еды». Об этом сообщает в своем телеграм-канале депутат Госдумы, первый заместитель председателя комитета по контролю, член фракции «Единая Россия» Михаил Романов.

«По результатам проверки фактов утечки персональных данных пользователей сервиса «Яндекс.Еда» Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации возбуждено уголовное дело по признакам составов преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 137 («Нарушение неприкосновенности частной жизни»), частью 3 статьи 272 («Неправомерный доступ к компьютерной информации») и частью 2 статьи 273 («Создание, использование и распространение вредоносных компьютерных программ») Уголовного кодекса Российской Федерации», — говорится в сообщении.

В настоящее время осуществляется комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на раскрытие указанных деяний и установление лиц, их совершивших.

В конце марта Михаил Романов направил обращение председателю Следственного Комитета России Александру Бастрыкину с просьбой провести проверку по предполагаемым преступлениям в связи с утечкой персональной информации клиентов сервиса доставки «Яндекс.Еда».

Поводом для обращения депутата в Следственный комитет стала информация от обеспокоенных избирателей, пользующихся сервисом. «Согласно полученной мной информации, одновременно с распространением персональных данных пользователей в сети интернет были опубликованы многочисленные сообщения, содержащие недостоверную информацию о российской специальной операции на территории Украины, а также Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики, и призывы выявлять граждан Российской Федерации, потративших наибольшее количество денежных средств на услуги сервиса "Яндекс.Еда", и использовать соответствующие персональные данные таких граждан с целью их запугивания или кражи у них денежных средств. Также, по имеющейся информации, предположительно лицом, совершившим соответствующее деяние, является гражданин Украины», — говорилось в обращении депутата.

Депутат призвал Следственный комитет принять меры, направленные на установление виновных лиц и привлечь их к предусмотренной действующим законодательством ответственности.

