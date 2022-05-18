Названы способы защитить сад и огород от птиц

Express: домашние животные и пластиковая сова помогут спасти сад и огород от птиц

Королевское общество защиты птиц (Великобритания) назвало способы, которые помогут защитить сад и огород от пернатых. На советы обратило внимание издание Express.

По словам защитников, в поисках пищи птицы могут навредить растениям, кроме того, они являются переносчиками инфекционных заболеваний. Эксперты советуют поставить на участке игрушку, имитирующую естественного врага — например, пластиковую сову в масштабе один к одному.

Кроме того, продолжают они, можно выпускать в сад домашних животных: собаки и кошки отпугнут птиц и спасут посевы. Также эксперты рекомендуют перестать прикармливать птиц и убрать с участка кормушки.

Специалисты советуют соблюдать в саду чистоту: держать мусорные контейнеры закрытыми и убирать листья и опавшие плоды. Наконец, можно оформить крыши и другие поверхности в саду блестящими вещами — к примеру, ненужными CD-дисками. Отражающие солнце поверхности, рассказывают эксперты, не нравятся большинству птиц.

Ранее садовод предложила недорогой способ борьбы с сорняками без прополки. Она посоветовала класть на грядки картон.