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Садовод предложила способ борьбы с сорняками без прополки

Садовод Пейн предложила вместо прополки сорняков накрывать их картоном

Фото: Shutterstock

Садовод Дейзи Пейн, эксперт утренней телепередачи This Morning, выходящей на британском телеканале ITV, предложила бороться с сорняками картоном. Экономным лайфхаком она поделилась с изданием The Sun.

Пейн заявила, что вместо прополки сорняков и использования вредных пестицидов можно накрывать грядки картоном. «Это органический способ, ничего не надо копать. Подходит, если сорняков много, а грядка маленькая», — рассказала она.

Картон садовод предлагает класть в несколько слоев на уже выросшие сорняки. Это, по ее словам, отрежет растения от необходимого им солнечного света и получения питательных веществ. Картон, уточняет Пейн, можно заменить мусорным мешком, однако необходимо учитывать, что, в отличие от бумаги, он не разложится под солнцем.

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Александра Лисица
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