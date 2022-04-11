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Россиянам перечислили главные правила грамотной обрезки яблонь и груш весной

Агроном Самощенков: яблони дадут урожай, если весной толстые ветки обрезать до 1,5 метра

Фото: Unsplash

Егор Самощенков, садовод-агроном, эксперт агропромышленных комплексов и других сельскохозяйственных предприятий, перечислил россиянам правила грамотной обрезки фруктовых деревьев весной, чтобы они приносили хороший урожай и не засохли. Об этом эксперт рассказал изданию «Вечерняя Москва».

Главное правило ухода за яблонями, грушами и другими деревьями на дачном участке, по мнению агронома, не жалеть их при обрезке. Толстые (скелетные) ветки надо обрезать до длины 1,5 метра, оставляя не больше трех или четырех отходящих в стороны молодых веточек-побегов. Благодаря этому общая крона дерева укрепится, будет получать достаточное количество солнца и прогреваться, а в итоге даст большой урожай. Плоды, по словам Самощенкова, после обрезки также будут крупнее и качественнее, так как укороченные ветви смогут выдержать вес крупных плодов и не сломаться. Кроме того, нужно начинать обрезку дерева с нижних веток и постепенно переходить к верхним, чтобы сформировать красивую и равномерно освещенную крону.

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Также специалист отметил, что на садовых участках деревья живут многие десятилетия, потому на них образуется много прироста. По словам Самощенкова, это «наследники дерева, способные увеличить его жизнь и плодоношение». На главном стволе из них надо формировать скелетные ветки, которые станут заменой высохшим или старым, а на толстых ветках их тоже не стоит обрезать полностью, можно оставлять на расстоянии 25–30 сантиметров друг от друга.

Еще одно важное правило — обрезать все ветки, которые упираются в электрические провода. Между ними и кроной должно быть минимум два метра пустого пространства. Это важно сделать ради безопасности жизни, чтобы избежать удара электрическим током.

Ранее агроном Октябрина Ганичкина назвала три растения, которые обязательно принесут урожай, даже если за ними совсем не ухаживать. Среди самых неприхотливых специалист выделила малину, которую можно посадить возле забора, один раз полить — и забыть о ней до сбора урожая.

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Наталья Обрядина
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