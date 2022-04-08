Агроном назвала три идеальных растения для «ленивых дачников»

Агроном Ганичкина назвала малину и облепиху самыми неприхотливыми растениями для дачи

Кандидат сельскохозяйственных наук Октябрина Ганичкина назвала три самых неприхотливых растения для дачи, которые не требуют особого ухода и будут плодоносить, даже если забыть об их подкормке и поливе. Ее слова приводит онлайн-издание «Вечерняя Москва».

По словам специалиста, идеальным вариантом для «ленивых дачников» станет малина. Ее можно посадить в затененном месте на участке и немного полить. После этого, как утверждает агроном, можно о ней забыть до появления урожая: кусты будут прекрасно расти без дополнительного ухода. Единственное, что рекомендовала сделать Ганичкина: регулярно обрезать кусты осенью, чтобы они лучше плодоносили.

Еще одним крайне неприхотливым растением агроном считает облепиху. Она способна выдерживать низкие температуры (до минус 40 градусов по Цельсию) и отлично приживается, особенно если высадить ее в теплое время года. Полива облепиха требует только после посадки, а урожай приносит, даже если совсем за ней не ухаживать.

И третьей культурой, к которой Ганичкина рекомендовала присмотреться всем, кто не очень любит долго возиться на огороде, стала арония черноплодная. Этот кустарник отлично себя чувствует как в засушливых южных частях России, так и на севере, так как устойчива к низким и высоким температурам.

Ранее известный блогер Софи Хинчклифф, известная как гуру уборки миссис Хинч, поделилась действенным лайфхаком, как избавиться от садовых муравьев без использования химии. Она рекомендовала использовать обычную смесь из соды и сахарной пудры, которая безопасна для домашних животных, но губительна для вредителей.