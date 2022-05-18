Совбез России обвинил ЦРУ в изображении голода в СССР «украинским холокостом»

Совбез России обвинил ЦРУ в создании прочтения голода в СССР как «украинского холокоста»

Прочтение событий голода в СССР как «украинского холокоста» появилось в Гарвардском университете при участии Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США. Об этом заявил заместитель секретаря Совета безопасности России Александр Венедиктов, сообщает в среду, 18 мая, РИА Новости.

«В продвижении этой версии активно участвовали ЦРУ в рамках операции "Аэродинамик", куратором которой был небезызвестный Збигнев Бжезинский», — рассказал он.