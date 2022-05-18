Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Помощник Путина заявил о желании Польши «отгрызть западноукраинские земли»

Помощник президента Мединский заявил о планах Польши отгрызть западноукраинские земли

Фото: Сергей Карпухин / ТАСС

Польша при первом случае готова отгрызть у Украины западноукраинские земли. Об этом заявил помощник президента России Владимир Мединский во время своего выступления на просветительском марафоне «Новые горизонты» общества «Знание», передает ТАСС.

Он считает, что западные партнеры Киева могут воспользоваться ситуацией на Украине в собственных интересах. «Я ни секунды не сомневаюсь, что "друг Польша" отгрызет у "друга Украины" западные земли», — высказался Мединский.

В начале мая президент Польши Анджей Дуда спрогнозировал исчезновение границы с Украиной. О планах Варшавы присоединить Украину также сообщали экс-депутат Верховной Рады Илья Кива и глава Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин.

В Кремле также отмечали, что для территориальной целостности Украины может исходить угроза со стороны Польши. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, риторика этой страны давно не была дружественной, но сейчас стала враждебной.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
Шестой пакет санкций против России заблокирован
Названы проблемы ставки ЕС на возобновляемую энергию
Минобороны показало видео из больницы Новоазовска с украинскими военнопленными
В Риге переименовали Московский сад
Россия пообещала сюрприз в ответ на вступление Финляндии в НАТО
Япония одобрила план по сливу радиоактивной воды в море
В российском городе домашняя собака насмерть загрызла ребенка
Захарова рассказала о военно-биологической активности на Украине
Названы причины акций протеста армянской оппозиции
Совбез России обвинил ЦРУ в изображении голода в СССР «украинским холокостом»
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.