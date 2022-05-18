Помощник Путина заявил о желании Польши «отгрызть западноукраинские земли»

Помощник президента Мединский заявил о планах Польши отгрызть западноукраинские земли

Польша при первом случае готова отгрызть у Украины западноукраинские земли. Об этом заявил помощник президента России Владимир Мединский во время своего выступления на просветительском марафоне «Новые горизонты» общества «Знание», передает ТАСС.

Он считает, что западные партнеры Киева могут воспользоваться ситуацией на Украине в собственных интересах. «Я ни секунды не сомневаюсь, что "друг Польша" отгрызет у "друга Украины" западные земли», — высказался Мединский.

В начале мая президент Польши Анджей Дуда спрогнозировал исчезновение границы с Украиной. О планах Варшавы присоединить Украину также сообщали экс-депутат Верховной Рады Илья Кива и глава Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин.

В Кремле также отмечали, что для территориальной целостности Украины может исходить угроза со стороны Польши. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, риторика этой страны давно не была дружественной, но сейчас стала враждебной.