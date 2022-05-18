Стало известно о вызове посла Италии в МИД России

ТАСС: посол Италии Стараче будет вызван в МИД России

Посол Италии в Москве Джорджо Стараче будет вызван в МИД России 18 мая. Об этом передает ТАСС со ссылкой на свой источник в российском дипведомстве.

Уточняется, что дипломату сообщат об ответных мерах Москвы на высылку работников российского посольства из Рима.

Ранее стало известно, что посол Франции в Москве Пьер Леви покинул здание МИД России. Дипломат отказался давать комментарии журналистам после того, как провел в российском внешнеполитическом ведомстве 40 минут. В МИД РФ заявили, что посол был вызван в связи с высылкой российских дипломатов из Парижа.