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Стало известно о вызове посла Италии в МИД России

ТАСС: посол Италии Стараче будет вызван в МИД России
Джорджио Стараче

Джорджио Стараче. Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Посол Италии в Москве Джорджо Стараче будет вызван в МИД России 18 мая. Об этом передает ТАСС со ссылкой на свой источник в российском дипведомстве.

Уточняется, что дипломату сообщат об ответных мерах Москвы на высылку работников российского посольства из Рима.

Ранее стало известно, что посол Франции в Москве Пьер Леви покинул здание МИД России. Дипломат отказался давать комментарии журналистам после того, как провел в российском внешнеполитическом ведомстве 40 минут. В МИД РФ заявили, что посол был вызван в связи с высылкой российских дипломатов из Парижа.

Николай Чигасов
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