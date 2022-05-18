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Посол Франции покинул МИД России

Посол Франции Пьер Леви покинул здание МИД России
Пьер Леви

Пьер Леви. Фото: Нина Зотина / РИА Новости

Посол Франции в Москве Пьер Леви покинул здание МИД России. Об этом сообщает РИА Новости.

Агентство уточнило, что дипломат отказался давать комментарии журналистам после того как провел в российском внешнеполитическом ведомстве 40 минут. В МИД РФ заявили, что посол был вызван в связи с высылкой российских дипломатов из Парижа.

4 апреля Министерство иностранных дел Франции сообщило, что власти страны решили выслать около 30 сотрудников посольства России в Париже, которые якобы «занимались деятельностью, противоречащей интересам безопасности» государства. Позже МИД Франции объявил персонами нон грата еще шестерых российских дипломатов.

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Николай Чигасов
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