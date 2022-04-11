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Франция объявила персонами нон грата еще шестерых российских дипломатов

МИД Франции объявил персонами нон грата еще шестерых российских дипломатов

Фото: Pixabay

МИД Франции объявил персонами нон грата еще шестерых российских дипломатов, сообщает ТАСС.

Также ведомство сообщило, что вызвало советника-посланника посольства России для оглашения решения о высылке дипломатов. «После длительного расследования Главное управление внутренней безопасности (DGSI) в воскресенье, 10 апреля, раскрыло тайную операцию, проведенную российскими спецслужбами на нашей территории», — заявили в МИД.

Там отметили, что шестеро российских агентов, которые якобы действовали под дипломатическим прикрытием и деятельность которых противоречила национальным интересам Франции, объявлены персонами нон грата.

4 апреля Министерство иностранных дел Франции сообщило, что власти страны решили выслать около 30 сотрудников посольства России в Париже, которые якобы «занимались деятельностью, противоречащей интересам безопасности» государства.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова пообещала, что Москва даст достойный ответ на высылку из Франции российских дипломатов. По данным внешнеполитического ведомства, данная акция является «частью демарша европейских стран».

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Марина Совина
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