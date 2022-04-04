В России пообещали дать достойный ответ на высылку дипломатов из Франции

Захарова пообещала, что Москва даст достойный ответ на высылку 30 дипломатов из Франции

Официальный представитель МИД России Мария Захарова пообещала, что Москва даст достойный ответ на высылку из Франции российских дипломатов. Ее слова передает ТАСС.

В понедельник, 4 апреля, Министерство иностранных дел Франции сообщило, что власти страны решили выслать около 30 сотрудников посольства России в Париже, которые якобы «занимались деятельностью, противоречащей интересам безопасности» государства.

По данным внешнеполитического ведомства, данная акция является «частью демарша европейских стран».

Ранее Мария Захарова рассказала о демонстративной позиции коллективного Запада в отношении Москвы. По ее словам, западные страны обвиняют Россию в создании кризиса и пытаются с помощью высылки дипломатов «наказать ее политически».