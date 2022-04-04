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В России пообещали дать достойный ответ на высылку дипломатов из Франции

Захарова пообещала, что Москва даст достойный ответ на высылку 30 дипломатов из Франции

Фото: пресс-служба МИД РФ / РИА Новости

Официальный представитель МИД России Мария Захарова пообещала, что Москва даст достойный ответ на высылку из Франции российских дипломатов. Ее слова передает ТАСС.

В понедельник, 4 апреля, Министерство иностранных дел Франции сообщило, что власти страны решили выслать около 30 сотрудников посольства России в Париже, которые якобы «занимались деятельностью, противоречащей интересам безопасности» государства.

По данным внешнеполитического ведомства, данная акция является «частью демарша европейских стран».

Ранее Мария Захарова рассказала о демонстративной позиции коллективного Запада в отношении Москвы. По ее словам, западные страны обвиняют Россию в создании кризиса и пытаются с помощью высылки дипломатов «наказать ее политически».

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Варвара Кошечкина
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