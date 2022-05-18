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Место проведения контртеррористической операции в Махачкале попало на видео

НАК показал видео с места КТО после ликвидации 2 боевиков, готовивших теракт в Махачкале
Начало событий в новости В Дагестане ликвидировали боевиков в ходе КТО

Национальный антитеррористический комитет (НАК) показал видео с места проведения контртеррористической операции в Ленинском районе Махачкалы, где были ликвидированы двое боевиков, планировавших теракт на объекте энергетики в городе. Запись публикует РИА Новости.

На кадрах видно самодельное взрывное устройство (СВУ), электроподстанции, а также подрыв СВУ.

В НАК заявили, что в ходе спецоперации правоохранители предложили боевикам сдаться, но те открыли огонь и были уничтожены. Бандиты готовили теракт на объекте энергетики Махачкалы. На месте перестрелки изъято автоматическое оружие и боеприпасы.

Среди правоохранителей пострадавших нет, отметили в НАК.

Ранее 18 мая сообщалось о введении режима КТО.

Любовь Ширижик
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