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В Дагестане ликвидировали боевиков в ходе КТО

В Махачкале ФСБ ликвидировала боевиков в ходе контртеррористической операции

В Махачкале ФСБ ликвидировала несколько боевиков в ходе контртеррористической операции (КТО), которую ввели в Ленинском районе города. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Личности боевиков устанавливаются. По данным собеседника агентства, оперативники обнаружили на месте спецоперации самодельное взрывное устройство.

О введении режима КТО в одном из районов столицы Дагестана стало известно 18 мая. Такое решение принял руководитель оперативного штаба в республике по согласованию с Национальным антитеррористическим комитетом. Режим действует с 02:45 среды.

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Мария Рубникович
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