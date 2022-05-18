В районе Махачкалы ввели режим КТО

В Ленинском районе Махачкалы с 18 мая введен режим КТО

В Ленинском районе Махачкалы по согласованию с Национальным антитеррористическим комитетом введен режим контртеррористической операции (КТО). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на управление ФСБ по Дагестану.

Такое решение принял руководитель оперативного штаба в республике. Режим действует с 02:45 среды, 18 мая.

Причины введения режима КТО в столице Дагестана не раскрываются.

Ранее сообщалось, что в Калининграде ФСБ задержала сторонника «Правого сектора» (запрещенная в России террористическая организация), планировавшего совершить теракт 9 мая. Он собирался напасть на военнослужащих одной из воинских частей Минобороны России. После этого он хотел уехать на Украину и участвовать там в боевых действиях на стороне ВСУ.

