В США поблагодарили Россию за укрепление НАТО

Обозреватель Washington Post Бут заявил о «реанимировавшей мозги» НАТО России

Российская специальная операция на Украине вдохнула жизнь в НАТО, заявил обозреватель The Washington Post Макс Бут (Max Boot).

Он напомнил, как в ноябре 2019 года президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что НАТО переживает «смерть мозга». Он отмечал, что США все больше отворачиваются от Европы. Макрон также сказал, что Европе пришло время проснуться и начать наращивать мощь, поскольку сейчас она находится «на краю пропасти».

По словам Бута, «оказывается, мозги НАТО работают». Специалист считает, что их «реанимировала» российская спецоперация на Украине. «Она вдохнула новую жизнь в альянс, сделав его более сплоченным в политическом и более грозным в военном отношении, чем когда-либо после окончания холодной войны», — поблагодарил автор Москву за укрепление организации.

Он уточнил, что НАТО удваивает количество боевых групп в Восточной Европе. Бут указал на то, что США увеличили численность своих войск в Европе с 80 тысяч до 100 тысяч человек.

Ранее Хельсинки и Стокгольм, имеющие нейтральный статус, приняли официальное решение стать членами Североатлантического альянса 15 мая.