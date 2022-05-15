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Швеция официально решила подать заявку на вступление в НАТО

Правящая партия Швеция сообщила о решении подать заявку на вступление в НАТО

Фото: Pascal Rossignol / Reuters

Швеция официально приняла решение о подаче заявки на вступление в НАТО, сообщили в правящей социал-демократической партии.

«На своем заседании сегодня, 15 мая 2022 года, правление партии социал-демократов решило, что партия будет работать над тем, чтобы Швеция подала заявку на членство в НАТО», — говорится в заявлении.

Отмечается, что социал-демократы будут работать над тем, чтобы Швеция, если заявка будет одобрена Североатлантическим альянсом, выступила с оговорками против размещения ядерного оружия и постоянных военных баз на шведской территории.

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Ранее 15 мая президент Финляндии Саули Ниинисте заявил, что Финляндия официально решила вступить в НАТО и подать заявку на членство. Премьер-министр страны Санна Марин назвала это решение историческим.

Замглавы МИД России Александр Грушко пообещал, что вступление Финляндии и Швеции в Североатлантический альянс не останется без политической реакции. В то же время, пообещал он, решение о российской реакции будет приниматься не на эмоциях, а лишь после тщательного анализа ситуации.

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Алина Гончарова
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