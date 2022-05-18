Россия сообщила о высылке итальянских дипломатов

МИД России заявил о высылке 24 сотрудников посольства Италии в Москве

Россия вышлет 24 работника итальянского посольства в Москве. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на МИД РФ.

В ведомстве уточнили, что этот шаг стал ответом на высылку российских дипломатов из Италии, которая произошла в апреле. О соответствующем решении российское дипведомство сообщило итальянскому послу в России Джорджо Стараче.

Ранее МИД России передал послу Франции в Москве Пьеру Леви протест в связи с выдворением российских сотрудников посольства в Париже и в качестве ответной меры объявил персонами нон грата 34 французских дипломата, они должны покинуть страну в двухнедельный срок.