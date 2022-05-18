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Россия вышлет французских дипломатов в качестве ответной меры

МИД России объявил персонами нон грата 34 дипломата посольства Франции

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

МИД России передал послу Франции в Москве Пьеру Леви протест в связи с выдворением российских сотрудников посольства в Париже и в качестве ответной меры объявил персонами нон грата 34 французских дипломата, они должны покинуть страну в двухнедельный срок. Об этом сообщила пресс-служба ведомства на официальном сайте.

«18 мая в МИД России был вызван посол Французской Республики Пьер Леви, которому был заявлен решительный протест в связи с провокационным и ничем не обоснованным решением французских властей об объявлении 41 сотрудника российских дипломатических учреждений во Франции «persona nоn grata». В качестве ответной меры 34 сотрудника французских дипломатических учреждений в России объявлены «persona nоn grata»», — говорится в сообщении ведомства.

4 апреля Министерство иностранных дел Франции сообщило, что власти страны решили выслать 41 сотрудника посольства России в Париже, которые якобы «занимались деятельностью, противоречащей интересам безопасности» государства.

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Дмитрий Сотак
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