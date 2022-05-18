Минобороны сообщило о подготовке Киевом провокации в ДНР по бучинскому сценарию

Минобороны сообщило о подготовке Киевом провокации в Константиновке по бучинскому сценарию

Киев готовит в населенном пункте Константиновка Донецкой народной республики провокацию по бучинскому сценарию. Об этом сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев, передает РИА Новости.

По его словам, пленные военнослужащие ВСУ рассказали, что переодетые в форму российских военнослужащих бойцы с белыми повязками должны расстрелять украинских мирных граждан. При этом преступление должно фиксироваться на камеры и автомобильные видеорегистраторы, с последующим распространением в западных СМИ.

Представитель Минобороны уточнил, что перечеркивающая все существующие нормы морали провокация готовится под руководством западных кураторов.

3 апреля украинские власти и ряд западных СМИ опубликовали информацию, согласно которой российские военные якобы убивали жителей города Буча под Киевом во время своего отхода с позиций. На опубликованных в сети фото были видны тела людей, лежащих на улицах города.

В Минобороны России обвинения в массовых убийствах назвали провокацией и подчеркнули, что свидетельства о совершенных преступлениях появились только на четвертый день после прибытия в город СБУ и представителей украинского телевидения.