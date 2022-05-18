МИД призвал Красный Крест принять меры по защите российских военнопленных

Захарова призвала МККК принять меры по защите российских военнопленных на Украине

В отношении российских военнопленных должны соблюдаться нормы международного гуманитарного права, поэтому Москва призывает профильные организации, включая Международный комитет Красного Креста (МККК), принять меры по их защите на Украине. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Призываем профильные международные организации, включая Международный комитет Красного Креста, принимать исчерпывающие меры по защите этих людей — в частности, добиться доступа к ним, информировать по итогам международное сообщество», — призвала дипломат.

Захарова отметила, что российская сторона неоднократно поднимала подобные вопросы на международных площадках, пытаясь привлечь внимание к нарушениям содержания удерживаемых военных из ДНР, ЛНР и России.

Ранее российский журналист и главный редактор проекта «Под лед» Святослав Павлов сообщил «Ленте.ру», что бойцы полка «Азов» взяли в плен и пытают военнослужащих танковой бригады Донецкой народной республики (ДНР) Артема Рябовичева и Даниила Романова, отказываясь вести переговоры об их возможном обмене напрямую с республикой.

Журналист отметил, что, судя по недавним снимкам, опубликованным «Азовом», Рябовичев и Романов живы. По его словам, близкие бойцов очень ждут обмена военнопленными, но, когда он состоится и будут ли они включены в списки, по-прежнему неизвестно.