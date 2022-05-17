Российский журналист рассказал о находящихся в плену у «Азова» бойцах ДНР

Журналист Святослав Павлов рассказал о пытках бойцами «Азова» двух военнослужащих ДНР

Российский журналист и главный редактор проекта «Под лед» Святослав Павлов сообщил «Ленте.ру», что бойцы полка «Азов» взяли в плен и пытают военнослужащих танковой бригады Донецкой народной республики (ДНР) Артема Рябовичева и Даниила Романова, отказываясь вести переговоры об их возможном обмене напрямую с республикой.

Журналист рассказал, что его проект наряду с другими ресурсами на постоянной основе оказывает поддержку 100-й танковой бригаде ДНР: проводит сборы на обмундирование, оказание помощи раненым бойцам и похороны погибших. Павлов узнал об истории Рябовичева и Романова от одного из бойцов, задействованных в этом гуманитарном проекте.

По его словам, двое военнослужащих пропали без вести 1 мая после боя в Запорожской области: по танку попали украинские военные, возможно, бойцы «Азова». Механик-водитель смог увести танк, но рядовой Рябовичев и оператор-наводчик Романов попали в плен. «Через какое-то время сослуживцы узнали обоих ребят на видео, которые выкладывали украинские боевики — на одном из них присутствует довольно известный боевик [полка «Азов» Дмитрий] Кухарчук. Они издеваются над находящимися в плену бойцами, заставляют что-то кричать», — рассказал Павлов.

С отцом одного из военнослужащих и их сослуживцами связались власти ДНР и сказали, что хотят включить Рябовичева и Романова в списки на обмен военнопленных. «Проблема в том, что Украина ведет переговоры об обмене пленными только с Россией. Она не ведет переговоры ни с ДНР, ни с ЛНР. Это довольно странная практика, получается, что за попавших в плен бойцов ДНР и ЛНР некому вступиться», — сказал Павлов. Журналист отметил, что, судя по недавним снимкам, опубликованным «Азовом», Рябовичев и Романов живы. По его словам, близкие бойцов очень ждут обмена военнопленными, но когда он состоится и будут ли они включены в списки, по-прежнему неизвестно.

16 мая Министерство обороны России рассказало, что с представителями ВСУ была достигнута договоренность о вывозе раненых с территории блокированного комбината «Азовсталь». Ранее украинские военные, вышедшие с территории предприятия, заявили о желании провести переговоры. 17 мая основатель батальона «Восток» сил Донецкой народной республики Александр Ходаковский опубликовал видео, на котором украинские военные выносят на носилках своих раненых с территории блокированного комбината. На записи запечатлены десять пострадавших, лежащие на носилках.