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Спорт

Тактаров станет секундантом бойца UFC

Олег Тактаров станет секундантом российского бойца UFC Рината Фахретдинова

Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

Бывший боец смешанного стиля (MMA) Олег Тактаров заявил, что отправится на турнир Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 4 июня. Об этом он рассказал в социальных сетях.

54-летний киноактер выступит в качестве секунданта у российского бойца Рината Фахретдинова, которому предстоит поединок на турнире UFC в Лас-Вегасе 4 июня. В главном бою ивента выступит другой отечественный спортсмен Александр Волков. Его соперником станет Жаирзиньо Розенстрайк.

Для Фахретдинова поединок 4 июня станет дебютом в UFC. Его соперник — грек Андреас Михайлидис. Фахретдинов подписал контракт с UFC в январе.

Тактаров известен по выступлениям в ранних турнирах UFC. Россиянин одержал победу на UFC 6 в 1995 году, одолев трех соперников. В решающем противостоянии он оказался сильнее американца Тэнка Эббота.

Николай Костюков
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