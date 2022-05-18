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В Таджикистане начали антитеррористическую операцию на границе с Китаем

В МВД Таджикистана сообщили о начале антитеррористической операции на границе с Китаем

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

В Таджикистане силовики начали антитеррористическую операцию против организованной преступной группы (ОПГ), перекрывшей автомобильную дорогу Душанбе — Кульма в Рушанском районе Горно-Бадахшанской автономной области (ГБАО) непосредственно перед границей с Китаем. Об этом государственное информационное агентство «Ховар» сообщает со ссылкой на пресс-службу МВД республики.

По данным ведомства, 17 мая члены ОПГ незаконно перекрыли международную автотрассу с целью дестабилизации общественно-политической ситуации. В МВД подчеркнули, что на требования правоохранителей сдать оружие преступники оказали вооруженное сопротивление.

В министерстве также отметили, что члены ОПГ получали оружие и боеприпасы за пределами Таджикистана при поддержке международных террористических организаций, а также вербовали иностранных наемников для осуществления терактов и других форм провокаций.

16 мая сообщалось, что в городе Хорог ГБАО большая группа молодежи вышла на улицы и направилась к зданию областной администрации. Силовики стали разгонять их резиновыми пулями и слезоточивым газом. В результате три человека были ранены и госпитализированы. Позднее стало известно, что во время протестной акции погиб 30-летний местный житель.

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Алевтина Запольская
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