Во время протестов в Таджикистане погиб человек

Во время протестов в Таджикистане погиб 30-летний местный житель

Во время протестов в городе Хорог Горно-Бадахшанской автономной области Таджикистана погиб 30-летний местный житель. Об этом сообщает портал «Бомдод».

Также отмечается, что полицейские применили слезоточивый газ и резиновые пули против участников митингов, когда группа протестующих пыталась добраться из района Бархорог (Верхний Хорог) до площади Исмаила Сомони в центре города. Сотрудники правоохранительных органов преградили им путь в районе Чинака.

Вечером 16 мая большая группа молодежи вышла на улицы и направилась к зданию областной администрации. Трех раненых госпитализировали. На местном телеканале выступил прокурор области, который призвал жителей не участвовать в митингах и пригрозил уголовным наказанием.

В ноябре прошлого года в одном из сел Горно-Бадахшанской автономной области во время спецоперации силовиков был убит местный житель Гулбиддин Зиебеков. После этого несколько тысяч граждан вышли на митинг, требуя наказания виновных в случившемся, а также отставки главы региона Алишера Мирзонабота. Власти пообещали выполнить требования, однако, по данным гражданских активистов, расследование убийства Зиебекова продолжается.

