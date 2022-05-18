Глава Минфина заявил об успешном создании альтернативы Visa и Mastercard

Глава Минфина Силуанов заявил об успешном создании альтернативы Visa и Mastercard в России

России удалось добиться успеха в создании альтернативы международным платежным системам Visa и Mastercard, заявил глава Минфина Антон Силуанов. Его заявления приводит ТАСС.

Visa и Mastercard прекратили работу с Россией после начала военной спецоперации на Украине, о которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. В России есть собственная карта «Мир», которая в ограниченном формате работает еще в нескольких странах.

Платежи по картам Visa и Mastercard российских банков по-прежнему проходят внутри России, они обрабатываются через Национальную систему платежных карт (НСПК), которая была создана Центральным банком в 2014 году. Сроки действия карт банки продлили.

При этом интерес к Visa и Mastercard, работающих в полном объеме, у россиян сохраняется: карты граждане оформляют в соседних государствах.