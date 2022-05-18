Отреставрированную усадьбу под Смоленском откроют для туристов

В селе Высокое Смоленской области отреставрируют усадьбу графского рода Шереметьевых

Все объекты ансамбля усадьбы Шереметьевых в селе Высокое Смоленской области откроются для свободного посещения туристов после реставрации. Об этом сообщает ТАСС.

Как рассказал губернатор региона Алексей Островский, некоторые здания передадут многопрофильному колледжу, где обучают специалистов для Агропромышленного комплекса Смоленской области. Точные сроки завершения реконструкции пока не называются.

Усадьба была основана в середине XIX века и служила местом отдыха для представителей графского рода Шереметьевых. Проектными работами занимался архитектор Николай Бенуа. До настоящего времени сохранились почти все постройки, в том числе главный дом, дом управляющего, дом для детей, здание школы и молочная ферма.

Ранее в мае в стало известно, что после реставрации усадьбы «Знаменское-Раек» в Тверской области в ней появится музейное пространство. Архитектурный ансамбль передали Всероссийскому историко-этнографическому музею в Торжке.