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Про обвиненного в каннибализме Арми Хаммера снимут сериал

Discovery снимет сериал про обвиненного в каннибализме актера Арми Хаммера и его семью

Фото: Gwendoline Le Goff / imago-images.de / Globallookpress.com

Про обвиненного в каннибализме американского актера Арми Хаммера и его семью снимут сериал. Об этом сообщает Variety.

Проект «Дом Хаммеров» (House of Hammer) выйдет на стриминговой платформе Discovery+. В нем будут упомянуты различные скандалы, с которыми сталкивались родственники артиста на протяжении пяти поколений. Отмечается, что в шоу будут использоваться набор архивных видео и интервью для изучения «династии с ее мужскими представителями, демонстрирующими разрушительные последствия вышедших из-под контроля привилегий». Когда именно выйдет сериал, пока не уточняется.

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В январе 2021 года в соцсетях появились скриншоты переписок Хаммера с любовницами, в которых актер называл себя стопроцентным каннибалом и признавался в желании съесть свою партнершу, выпить ее кровь и подержать в руках ее бьющееся сердце. Позднее еще несколько бывших возлюбленных обвинили артиста в манипуляциях и неадекватном поведении. Модель Пейдж Лоренце рассказала, что однажды он вырезал ножом букву «А» на ее лобке, а затем начал облизывать рану. Кроме того, Хаммер просил ее удалить ребра, чтобы он смог их съесть.

В марте прошлого года артиста обвинили в изнасиловании. Его предполагаемая жертва утверждала, что это произошло 24 апреля 2017 года в Лос-Анджелесе.

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Марина Погосян
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