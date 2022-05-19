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Минобороны России запустило «Барс-М»

С космодрома Плесецк стартовала ракета «Союз-2.1а» с военным спутником «Барс-М»

Фото: АГН «Москва»

С космодрома Плесецк в интересах Минобороны России успешно стартовала средняя ракета «Союз-2.1а» космическим аппаратом (КА), сообщает ТАСС.

Пуск состоялся в 11 часов 03 минуты по московскому времени. В Минобороны предназначение КА не раскрывают.

Согласно данным @SpaceIntellige3 в Twitter, запущенный КА является третьим спутником оптико-электронной разведки «Барс-М».

Ранее ТАСС со ссылкой на данные Командования воздушно-космической обороны Северной Америки сообщило, что выведенный на низкую околоземную орбиту в ходе второго испытательного пуска легкой ракеты «Ангара-1.2» спутник «Космос-2555» прекратил свое существование, сгорев в плотных слоях атмосферы.

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Иван Потапов
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