Запущенный на «Ангаре-1.2» военный спутник прекратил свое существование

Запущенный на «Ангаре-1.2» военный спутник «Космос-2555» прекратил свое существование

Запущенный на низкую околоземную орбиту в ходе второго испытательного пуска легкой ракеты «Ангара-1.2» спутник «Космос-2555» прекратил свое существование, сгорев в плотных слоях атмосферы. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на данные Командования воздушно-космической обороны Северной Америки.

Отмечается, что космический аппарат, запущенный в интересах Минобороны России, прекратил свое существование утром 18 мая.

В апреле портал NASASpaceFlight.com заметил, что «Космос-2555» имеет ту же схему наименования и спутниковую шину, что и два космических аппарата 6U CubeSat, МКА-Н 1 и 2, которые были запущены средней ракетой «Союз 2.1а» в июле 2017 года.

Минобороны России не раскрывает назначение спутника, получившего обозначение «Космос-2555», запущенного 29 апреля с космодрома Плесецк в Архангельской области. Согласно военному ведомству, космический аппарат был успешно выведен на целевую орбиту и взят на управление войсками. Как заметил гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин, в ходе второго пуска «Ангара-1.2» «не подвела и успешно прошла испытание».