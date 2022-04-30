В США рассказали о запуске на «Ангара-1.2» радиолокационного спутника

NASASpaceFlight.com: на «Ангара-1.2» запустили радиолокационный спутник «Космос-2555»

Космический аппарат, запущенный в ходе второго пуска легкой ракеты «Ангара-1.2», может представлять собой радиолокационный спутник «Космос-2555», рассказывает американский портал NASASpaceFlight.com.

Издание отмечает, что спутник, запущенный в интересах Минобороны России, имеет имеет ту же схему наименования и спутниковую шину, что и два космических аппарата 6U CubeSat, МКА-Н 1 и 2, которые были запущены средней ракетой «Союз 2.1а» в июле 2017 года. «Эти спутники были развернуты на орбите, немного отличающейся от запланированной, и в конечном итоге не смогли установить связь с наземными станциями», — говорится в публикации.

Издание напоминает, что Минобороны России не раскрывает предназначение запущенного спутника, получившего обозначение «Космос-2555».

Как ранее заметил гендиректор госкорпорации Дмитрий Рогозин, «Ангара-1.2» «не подвела и успешно прошла испытание».

Первый пуск «Ангара-1.2» состоялся в июле 2014 года.