Ракета «Ангара-1.2» со спутником в интересах Минобороны стартовала с Плесецка

МО РФ: с Плесецка стартовала ракета «Ангара-1.2» со спутником в интересах Минобороны

Легкая ракета-носитель «Ангара-1.2» со спутником в интересах Минобороны России стартовала с космодрома Плесецк в Архангельской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление ведомства.

Запуск прошел 29 апреля в 22:56 мск с пусковой установки №3 боевым расчетом Космических войск Воздушно-космических сил.

В Минобороны отметили, что предстартовые операции и старт прошли в штатном режиме, полет контролируется с Земли автоматизированным комплексом управления. Кроме того, в 22:58 мск ракету начали сопровождать наземные средства Главного испытательного космического центра имени Титова Космических войск ВКС.

Запуск легкой «Ангары-1.2» с Плесецка аносировал 25 апреля глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин. Он отметил, что ракета также откроет испытания второй очереди космодрома Восточный. Он добавил, что в этом году запланирован пуск тяжелой ракеты «Ангара-А5». В январе руководитель российской госкорпорации сообщил, что в 2022 году «Роскосмос» запустит не менее двух легких ракет «Ангара».

