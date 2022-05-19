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Сменившая имидж Моника Беллуччи снялась для журнала в платье с декольте

Актриса Моника Беллуччи стала блондинкой и снялась для Madame Figaro в платье с декольте

Изображение: журнал Madame Figaro Paris

Итальянская актриса и модель Моника Беллуччи сменила имидж и снялась для нового номера глянцевого журнала Madame Figaro. Соответствующим снимком она поделилась на своей странице в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

На опубликованном кадре 57-летняя знаменитость позирует у театрального занавеса в черном платье с глубоким декольте и прозрачной вставкой, которая едва прикрывает грудь. Беллуччи предстала на фото с новой прической — она стала блондинкой. Стилисты уложили ее волосы в голливудскую волну, а визажисты сделали акценты в макияже на серые тени и розовую помаду.

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Фанаты оценили внешний вид актрисы и принялись писать ей комплименты в комментариях. «Нет слов. Воплощение итальянской красоты. Ты прекрасна, Моника», «Самая красивая женщина в мире», «Тебе очень идет быть блондинкой», «Королева!», «Оставайся всегда такой сногсшибательной», — высказывались они.

В декабре 2021 года Моника Беллуччи стала героиней журнала The Sunday Times Style. Для фотосессии актриса выбрала несколько образов. На первом кадре она запечатлена с собранными в пучок волосами в бежевом трикотажном платье длины миди с декольте и в черном бюстгальтере. На другом фото Беллуччи предстала в классическом облегающем платье черного цвета.

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Мария Винар
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