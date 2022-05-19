Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

В США назвали условие для прекращения существования Украины

Госсекретарь США Блинкен: если Украина прекратит воевать с Россией, страны больше не будет

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Госсекретарь США Энтони Блинкен назвал условие для прекращения существования Украины на фоне спецоперации России на ее территории. Своим мнением он поделился в ходе выступления на заседании СБ ООН, пишет РИА Новости.

По словам американского министра, Украины больше не будет, если Киев прекратит воевать.

«Если Россия прекратит воевать завтра, война закончится. Если Украина прекратит воевать, Украины больше не будет», — сказал Блинкен.

Ранее Блинкен призвал страны добиваться от России создания коридоров для экспорта продовольствия с Украины. Он отметил, что антироссийские санкции не являются причиной проблем на мировом продовольственном рынке. Помимо этого, министр добавил, что вскоре Конгресс США должен выделить масштабное финансирование, направленное на удовлетворение глобальных гуманитарных нужд.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по словам главы государства, Россия отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Семь стран создадут «зерновой» альянс против России
Два села в Курской области подверглись минометному обстрелу
Раскрыты последствия отказа ЕС от российской нефти
Шольц прокомментировал лишение бывшего канцлера Шредера привелегий
Российский миллиардер назвал самую перспективную специальность для студентов
Раскрыто содержание нового пакета военной помощи США Украине
Фетисов возмутился итогами выборов главы ФХР
Россияне назвали стоимость идеального отпуска
Цены на дачи выросли в нескольких районах Подмосковья
Байдена обвинили в попытках уничтожить США
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.