США призвали добиваться от России коридоров экспорта продовольствия с Украины

Блинкен призвал добиваться от России создания коридоров экспорта продовольствия с Украины

Госсекретарь США Энтони Блинкен призвал страны добиваться от России создания коридоров для экспорта продовольствия с Украины. Об этом сообщает РИА Новости.

Блинкен также отметил, что антироссийские санкции не являются причиной проблем на мировом продовольственном рынке. Он рассказал, что США выделят 215 миллионов долларов на новую чрезвычайную продовольственную помощь в условиях кризиса. Помимо этого, министр добавил, что вскоре Конгресс США должен выделить масштабное финансирование, направленное на удовлетворение глобальных гуманитарных нужд.

Ранее замглавы МИД России Александр Панкин заявил, что страна рассматривает вопрос поставок калийных удобрений в Европу, а также вывоз украинского зерна из черноморских портов.

16 мая генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш предложил смягчить ограничения на экспорт калийных удобрений из России и Белоруссии в обмен на пропуск судов с зерном с Украины. В переговорах по этому вопросу участвует и Турция: она готова помогать в разминировании портов и обеспечении морского судоходства.

