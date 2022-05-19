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Бородина раскритиковала поездку в метро

Телеведущая Ксения Бородина раскритиковала поездку в общественном транспорте

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Телеведущая Ксения Бородина раскритиковала свою поездку в метро. Она поделилась впечатлениями с подписчиками, сообщает издание «Вокруг ТВ».

Бородина решила поехать на метро на мероприятие автора психологических тренингов Елены Блиновской. Чтобы сэкономить время, телеведущая воспользовалась общественным транспортом. Однако в итоге ее водитель приехал в назначенное место раньше.

«Это миф, что на метро быстрее. Я бы давно уже приехала. Просто стоим в вагоне, пока, мне кажется, он в Бангладеш не превратится. Уже ковид on. Тут 10 сантиметров между друг другом нет», — написала телеведущая.

В декабре 2021 года впечатлением от поездки в метрополитене поделился российский певец Александр Розенбаум. Он назвал себя обычным человеком, отметив, что иногда перемещается по городу на метро. По словам Розенбаума, пассажиры узнают его, однако ведут себя сдержанно.

Нина Ташевская
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