Бородина раскритиковала поездку в метро

Телеведущая Ксения Бородина раскритиковала поездку в общественном транспорте

Телеведущая Ксения Бородина раскритиковала свою поездку в метро. Она поделилась впечатлениями с подписчиками, сообщает издание «Вокруг ТВ».

Бородина решила поехать на метро на мероприятие автора психологических тренингов Елены Блиновской. Чтобы сэкономить время, телеведущая воспользовалась общественным транспортом. Однако в итоге ее водитель приехал в назначенное место раньше.

«Это миф, что на метро быстрее. Я бы давно уже приехала. Просто стоим в вагоне, пока, мне кажется, он в Бангладеш не превратится. Уже ковид on. Тут 10 сантиметров между друг другом нет», — написала телеведущая.

В декабре 2021 года впечатлением от поездки в метрополитене поделился российский певец Александр Розенбаум. Он назвал себя обычным человеком, отметив, что иногда перемещается по городу на метро. По словам Розенбаума, пассажиры узнают его, однако ведут себя сдержанно.